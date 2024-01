La nouvelle esplanade de la gare de Charleroi inaugurée

Le Tec Charleroi, la Ville de Charleroi et le Port autonome de Charleroi (PAC) ont inauguré lundi après-midi, en présence du ministre wallon de la Mobilité Philippe Henry, la nouvelle esplanade de la gare centrale de Charleroi. Après deux ans et demi de travaux et quelque 31,6 millions d'euros (HTVA) investis, l'espace, qui s'étale de la gare SNCB aux quais de la Sambre et comprend une toute nouvelle gare TEC, présente un visage métamorphosé.