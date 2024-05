L'Autorité de la concurrence se dit "préoccupée" par le projet Batopin

Ceux-ci "suscitent des préoccupations quant aux conséquences du projet pour les consommateurs et ce, malgré la prise en compte de l'accord de mars 2023 entre le gouvernement fédéral et Febelfin sur l'accès aux distributeurs automatiques de billets, qui a sensiblement amélioré la situation". Selon l'ABC, les préoccupations portent d'une part "sur la diminution du nombre de DAB et la distance supplémentaire pour y accéder, et d'autre part sur les conséquences d'utilisation accrue des DAB du réseau Batopin sur la qualité de service".

L'accord de 2023 contraint notamment Batopin à installer au moins un distributeur dans chaque commune du pays.

L'instruction de l'ABC se poursuit. L'Autorité indique que Batopin a déjà "fourni une série d'observations en réponse à l'analyse préliminaire" et "collabore activement à l'instruction en cours".