Le cerveau présumé de la fraude fiscale "cum-ex" en Allemagne perd sa procédure en appel

La cour a estimé que les arguments apportés par cet ancien agent du fisc étaient insuffisants pour réexaminer l'affaire. L'avocat de M. Berger, Philipp Fölsing, a annoncé qu'il saisirait la Cour européenne des droits de l'homme.

M. Berger est connu pour être impliqué dans l'affaire dite "Cum-ex", du nom d'un certain type de transaction ayant servi de base à un modèle frauduleux. Ce type de montage consistait à acheter et revendre des actions autour du jour de versement du dividende, si vite que l'administration fiscale n'identifiait plus le véritable propriétaire.