Le chômage a baissé de 3,2% en janvier

Par catégorie d'âge, le chômage complet des jeunes de moins de 25 ans a augmenté de 3,1% (+638 unités) mais a baissé de 1,0% (-1.754 unités) chez les 25 à 49 ans. Il s'est également rétracté dans la classe d'âge des 50 à 59 ans (-4.172 unités ou -6,4%) ainsi que pour les 60 ans et plus (-4.571 unités ou -10,7%).

En janvier, le chômage complet a diminué plus rapidement chez les femmes (-6.963 unités ou -5,2%) que chez les hommes (-2.896 unités ou -1,7%).

Le nombre de chômeurs complets sur une base annuelle a par ailleurs davantage diminué en Région de Bruxelles-Capitale avec -4,1% (-2.590 unités), devant la Région wallonne (-3,7% ou -4.906 unités) et la Région flamande (-2,2% ou -2.363 unités). En janvier, on dénombrait 107.067 chômeurs complets en Flandre, 126.357 en Wallonie et 60.579 à Bruxelles.

Le chômage temporaire a par ailleurs augmenté de 48.601 unités sur base annuelle, soit de 39,9%. Cette hausse résulte principalement des évolutions annuelles du chômage temporaire pour raisons économiques et du chômage temporaire suite aux intempéries, analyse l'Onem.