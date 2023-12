Le risque d'escroqueries en ligne augmente pendant les fêtes de fin d'année

Les fêtes sont souvent synonymes de recrudescence des escroqueries en ligne, met en garde mardi la société de paiements électroniques Visa. Elle invite les clients à éviter les techniques de fraude les plus courantes, notamment en tentant de détecter les sites frauduleux.

Selon le rapport "Holiday Edition Threats" de Visa, la fraude en Europe a augmenté d'environ 4% lors de la dernière saison des fêtes et le nombre d'attaques directes contre les clients lésés a progressé de 12,8% par rapport à la période précédente.

Outre les tentatives de "phishing" de plus en plus élaborées, les fraudeurs développent également de nouvelles méthodes en contournant le code à usage unique (OTP) envoyé par la banque au titulaire d'une carte pour l'authentifier avant un achat. Visa recommande aux clients de rester vigilants, même ceux qui font régulièrement des achats en ligne, et de vérifier attentivement la source qui demande l'OTP.