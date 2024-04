Le risque géopolitique fait monter l'or à un nouveau record

L'or a de nouveau atteint un nouveau record mercredi, poussé par son statut de valeur refuge face au renforcement du risque géopolitique au Moyen-Orient, et bénéficiant de la faiblesse du dollar et du yen.

Le lingot a "bénéficié de la faiblesse du dollar américain et d'une recrudescence des tensions géopolitiques", résume Frank Watson, de Kinesis Money.

Vers 19H00 GMT, le prix de l'once d'or s'envolait de 0,74% à 2.296,61 dollars, peu après avoir atteint 2.298,91 dollars, un nouveau sommet historique. Le cours du métal précieux a pris plus de 7% ces derniers jours.

Pour Shaun Osborne, stratège en chef pour le marché des changes chez Scotiabank, on assiste notamment à de forts achats des banques centrales, qui augmentent leurs réserves en or.

La Banque centrale russe notamment est grande acheteuse, ayant fait grimper la part d'or dans ses réserves à 24,5% contre 20% en 2020.

Cette montée en puissance de l'or associée à une dédollarisation est motivée, entre autres, par les sanctions internationales après l'invasion de l'Ukraine.