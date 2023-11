Le vert semble vouloir s'imposer au sein du BEL 20

Après plusieurs brefs passages dans le rouge lundi matin, l'indice BEL 20 semblait vouloir s'orienter à la hausse avec une avance de 0,2% vers onze heures à 3.542 points et avec 13 de ses éléments dans le vert, Galapagos (35,46) et Melexis (83,60) en tête avec des gains de 2,9 et 2,2%.

Elia (103,50) et D'Ieteren (157,60) suivaient avec des mieux de 1,3 et 1,1% alors qu'on notait des baisses de 1,7 et 0,3% en KBC (52,34) et Ageas (38,37), Proximus (8,74) et Barco (15,57) concédant 0,3 et 0,1%. AB InBev (56,41) valait 0,3% de plus que vendredi, Sofina (202,20) s'appréciant de 1% comme Solvay (104,35) tandis que UCB (68,80) gagnait 0,4%, arGEN-X (452,30) étant momentanément inchangée.

Aperam (27,31) et Umicore (23,42) étaient positives de 0,6% comme GBL (72,96).