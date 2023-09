L'enseigne Cru rappelle de la salade de truite fumée et du poisson fumé

L'enseigne de magasins Cru a décidé de procéder au rappel de salades de truite fumée et de plateaux de poisson fumé, en raison d'une présence possible de la bactérie Listeria monocytogenes, a-t-on appris vendredi dans un communiqué.

"Lors de contrôles microbiologiques, la présence potentielle de Listeria monocytogenes a été constatée dans le produit 'salade de truite fumée' (150 g) portant les dates limites de consommation (DLC) 15/9/2023 et 17/9/2023 et dans le produit 'plateau de poisson fumé' (2p) portant les dates limites de consommation (DLC) 1/9/2023 et 22/09/2023", précise-t-on.

En concertation avec le fournisseur et l'Afsca, Cru a donc décidé de retirer les produits concernés de la vente. Les clients qui ont acheté ces produits sont invités à ne pas les consommer et à les ramener en magasin, où ils leur seront remboursés. Entre-temps, tous les magasins ont retiré les produits concernés des rayons.