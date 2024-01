Les échanges internationaux encore en recul en novembre

Entre septembre et novembre, tous les principaux produits ont contribué à cette dégradation, à la seule exception des produits alimentaires et des boissons.

Sur l'ensemble des onze premiers mois de l'année, la valeur des exportations et des importations - en recul de respectivement 13 et 13,3% par rapport à la même période en 2022 - a principalement été poussée à la baisse par les échanges de produits minéraux, dont les prix ont fortement diminué, et le recul du commerce de produits chimiques et pharmaceutiques, de métaux précieux ou non et de plastiques et caoutchouc. La hausse du commerce de matériel de transport - grâce notamment aux véhicules électriques -, de produits alimentaires et de machines et matériel électrique a en revanche permis de limiter la dégradation du commerce total.