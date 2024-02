Les fonds de pension belges ont réalisé un rendement moyen de 9,8% en 2023

L'année dernière, les fonds de pension belges ont réalisé un rendement moyen de 9,8%, ou 8,4% après inflation, rapporte vendredi le bilan annuel de la fédération sectorielle PensioPlus. A long terme (sur une période de près de 40 ans), un indicateur plus pertinent car il s'agit d'une forme d'épargne pour la retraite, le rendement annuel moyen a atteint 3,9% après inflation. "Ces chiffres prouvent l'importance du deuxième pilier pour garantir une pension meilleure et abordable pour tous", affirme le secteur.

PensioPlus regroupe les fonds de pension opérant dans le cadre du deuxième pilier, la pension complémentaire via l'employeur. Ensemble, ils gèrent 40,4 milliards d'euros qu'ils investissent en actions, obligations, biens immobiliers, liquidités et autres actifs, pour environ 2,42 millions d'adhérents.

En 2022, les fonds de pension belges avaient enregistré un rendement négatif moyen de -14,8%. L'année 2023 s'est donc révélée bien plus positive, en partie grâce au rallye boursier des derniers mois de l'année. Cela s'est traduit par des rendements élevés des actions (+18,8% pour celles de la zone euro), des obligations (+12% pour les obligations d'entreprises et +7% pour les obligations d'État) et de l'immobilier dont la valeur a progressé de 16,4%.