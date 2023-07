Les immatriculations de motos et scooters neufs en hausse de 3% au premier semestre

Lors des six premiers mois de l'année 2023, 15.276 nouvelles immatriculations de deux-roues motorisés ont été enregistrées, rapporte lundi la Febiac, la fédération de l'automobile et du cycle en Belgique. Il s'agit d'une hausse de 3% par rapport aux résultats du premier semestre 2022, soit une reprise après deux années de léger recul.

Les motos et scooters de maximum 125cc, engins de mobilité intra-urbaine, restent leaders, même si leur part de marché cumulée a reculé de 26,6% en 2022 à 22,6% au premier semestre 2023. Ils devancent la catégorie des motos maniables et dénuées de carénage Basic/Roadster, avec 22,1% du marché belge, et celle des Trails, motos de type baroudeurs polyvalents (20,3%).

Du côté des motorisations, la propulsion essence reste largement en tête avec 97,6% de parts de marché.