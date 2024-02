Les Jeunes agriculteurs laissent leurs tracteurs à la ferme mais demandent des actes forts

Les Jeunes agriculteurs acceptent de donner la priorité aux discussions en cours entre les autorités et des représentants des mondes agricole et de la grande distribution. Les tracteurs ne devraient donc plus bloquer les centres de distribution ces prochains jours mais la Fédération des Jeunes Agriculteurs (FJA) demande que les travaux de la task force soient accompagnés "(très) rapidement d'actes forts".