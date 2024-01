Les taux d'intérêts et les prix du marché immobilier baissent, mais les banques refusent 35% des demandes de crédit

Il y a quelques jours, nous vous annoncions une bonne nouvelle : c'est le bon moment d'acheter. En effet, les taux d'intérêts connaissent une diminution de même que les prix du marché. Problème : obtenir un crédit immobilier est de plus en plus difficile. Selon nos confrères de VTM, 35% de dossiers seraient refusés par les banques.

Nos reporters de VTM ont rencontré un couple de jeunes acheteurs. Ils travaillent tous les deux et souhaitent acheter une maison. Mais la somme exigée par la banque est trop élevée. "La maison coûte 350.000 euros, on a 50.000, mais les banques nous ont demandé d'emprunter de l'argent à nos parents ou à nos proches", dit la jeune femme interrogée. "On a l'impression qu'on ne pourra jamais avoir de prêt", dit son compagnon.

Les banques demandent 10 à 20 % de la somme totale en apport personnel. L'augmentation des refus de crédits est observée sur le terrain immobilier. "Clairement, on a remarqué plus de refus de crédit, affirme Julian Boccari, agent immobilier. Les banques sont plus exigeantes. Elles demandent un apport financier considérable. Quand on achète, on doit déjà avoir en fonds propres les frais de notaire et les droits d'enregistrement, et en plus de cela, les banques demandent un apport de 10% de la somme".