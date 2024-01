L'inflation en hausse en janvier, à 1,75%

L'inflation est repartie à la hausse en janvier pour atteindre 1,75% contre 1,35% en décembre et 0,76% en novembre, a annoncé mardi Statbel (SPF Economie).

En revanche, l'inflation sous-jacente, qui ne tient pas compte de l'évolution des prix des produits énergétiques et des produits alimentaires non transformés, ralentit en janvier, à 4,70%, contre 5,47% en décembre et 5,95% en novembre.

Si elle décélère, l'inflation des produits alimentaires atteignait toujours 6,58% en janvier, contre 7,03% en décembre. "Cette inflation a fortement augmenté depuis début 2022 pour atteindre un pic à 17,02% en mars 2023. Depuis, elle diminue progressivement", constate Statbel.