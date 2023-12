North Sea Port va installer des pipelines jusqu'aux ports d'Anvers et Zeebrugge

La compagnie portuaire belgo-néerlandaise North Sea Port a annoncé lundi l'installation prochaine de pipelines jusqu'aux ports d'Anvers et de Zeebrugge (Port of Antwerp-Bruges). Cela permettra de créer un réseau capable de transporter du gaz entre les trois principaux ports de Belgique et vers l'étranger.

Les pipelines deviennent aujourd'hui de plus en plus importants dans la transition énergétique, notamment pour la capture et le stockage de CO2 ainsi que pour le transport d'hydrogène. Dans ce cadre, North Sea Port a annoncé qu'il devient actionnaire minoritaire au sein de l'entreprise Pipelink.

Pipelink est une filiale du Port of Antwerp-Bruges et installe des pipelines nationaux et internationaux. L'entreprise possède déjà 750 kilomètres de tuyaux en Belgique.