Oxfam dénonce des "inégalités obscènes" entre les ultra riches et le reste du monde: qu'en est-il chez nous?

Ofam a publié un rapport à l'occasion de l'ouverture du Forum Économique de Davos. On y découvre notamment que le "fossé" s'aggrandi entre les riches et les pauvres.

Elon Musk, Bernard Arnault, Jeff Bezos, Larry Ellison et Mark Zuckerberg. Ce sont les cinq personnes les plus riches du monde. Depuis 2020, ils ont presque doublé leur fortune. Leur richesse combinée est passée de 405 milliards de dollars à 869 milliards. Oxfam compare donc le fait que les ultras-riches voient d'année en année leur poids financier grossir, mais dans le même temps, les 5 milliards de personnes les plus pauvres du monde continuent de s'appauvrir. "Nous ne pouvons pas continuer avec ces niveaux d'inégalités obscènes", a estimé le directeur d'Oxfam International par intérim, Amitabh Behar, ajoutant que "ce capitalisme est au service des ultra-riches".

Qu'en est-il en Belgique?