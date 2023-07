Rappel de Pad Thai de la marque Agis en raison de la présence possible de bris de verre

L'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (AFSCA) retire de la vente le Pad Thai au poulet de la marque Agis et le rappelle auprès des consommateurs en raison de la présence possible de morceaux de verre. Ce plat préparé était vendu dans l'ensemble des magasins Intermarché by Mestdagh et certains magasins Intermarché, annonce Mestdagh lundi dans un communiqué.