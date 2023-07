"C'est la ville du surréalisme": à Charleroi, des panneaux ne mènent nulle part

A Charleroi, de nouveaux panneaux étonnent certains automobilistes. Exemple, l’hôpital des Viviers est déjà indiqué alors que le centre n’ouvre que dans un an. Le Palais des expositions, lui, est en totale rénovation. On a également pu apercevoir, le panneau "gare centrale" alors que la bretelle d’accès n’est pas encore construite. "A Charleroi, tout est possible. C'est la ville du surréalisme. C'est très bien, on a une belle énergie", lâche un automobiliste au micro de RTL Info.