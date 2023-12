Six parents sur dix épargnent pour leurs enfants

Plus de la moitié des parents épargnent pour leurs enfants jusqu'à 50 euros par mois, principalement via un compte d'épargne au nom de leur progéniture, ressort-il d'une enquête publiée lundi par l'assureur AG, réalisée en collaboration avec le Gezinsbond et la caisse d'allocations familiales wallonne Camille.

L'enquête a analysé le comportement d'épargne de 4.500 parents belges d'enfants âgés de 0 à 12 ans, fait part le communiqué de presse. Six parents sur dix confirment déjà constituer une épargne pour leurs enfants. Trois quarts des répondants précisent avoir ouvert un compte d'épargne au nom de l'enfant, et 17 % au nom des parents. Dans la moitié des cas, les parents ont déjà commencé à constituer une épargne dans les six mois qui suivent la naissance, et dans 80% de cas avant que l'enfant ait atteint l'âge de deux ans.

Les montants mensuels mis de côté sont généralement inférieurs à 50 euros par enfant.