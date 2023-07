S&P place sous revue négative les notations de crédit du groupe Dexia

Cette décision fait suite à l'annonce d'une demande de dépôt, par les conseils d'administration de Dexia et de Dexia Crédit Local, d'une demande d'abandon de la licence d'établissement de crédit et des autorisations de services d'investissement de Dexia Crédit Local. L'objectif est de poursuivre "en tant que non banque dès le début 2024".

"Selon nous, les institutions financières non-bancaires font face à un risque relatif supplémentaire par rapport aux banques car elles opèrent en dehors d'un cadre régulé", justifie S&P Global dans un communiqué.