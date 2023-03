Un projet de plan alcool jugé trop faible et insuffisant par les médecins

Quelques mesures ont déjà été dévoilées à l'automne, notamment la mise en place d'une interdiction partielle de la publicité sur l'alcool. Les médecins estiment que cela ne va pas assez loin et réclament une interdiction totale. De manière générale, la cellule Alcool de la SSMG juge les mesures "d'une faiblesse et d'une insuffisance coupables".

Elle plaide pour l'adaptation de l'étiquetage des boissons alcoolisées en mentionnant clairement que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé et en indiquant de ne pas consommer plus de deux unités d'alcool par jour et de faire abstinence pendant deux jours au moins.

Parmi d'autres recommandations, "basées sur des preuves scientifiques", la Société veut qu'on instaure un prix minimum par unité d'alcool vendue au détail. La distribution d'alcool doit également être mieux encadrée en limitant l'accessibilité physique aux boissons alcoolisées (interdiction de vente d'alcool dans les stations-service, les distributeurs automatiques, les magasins de nuit, les magasins situés dans les hôpitaux, mais aussi dans les boulangeries, les librairies...).

La SSMG rappelle que l'alcool est, en Belgique, la quatrième cause de mortalité et de diminution de la qualité de vie chez les personnes âgées de 15 ans et plus. En 2018, les décès liés à l'alcool étaient estimés à 5,4% de l'ensemble des décès.