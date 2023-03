"C'était la dernière obligation généralisée": la Belgique tourne la page Covid avec la fin d'une mesure qui aura duré plusieurs années

Celui-ci ne sera plus obligatoire de manière générale mais il sera tout de même recommandé.Trois niveaux de risque seront définis, ont décidé les ministres de la Santé des différentes entités. Actuellement, le pays serait au niveau intermédiaire 2.

L'obligation du port du masque dans les établissements de soin constituait peu ou prou la dernière règle sanitaire "stricte" encore en vigueur pour lutter contre la propagation du coronavirus (Covid-19). "C'était la dernière obligation généralisée", confirme Frank Vandenbroucke, ministre fédéral de la Santé. "Maintenant, on sait comment il faut utiliser le masque. L'idée est de travailler par recommandation et concertation avec les secteurs. Des recommandations qui prônent un usage ciblé des masques, là où c'est nécessaire. Espérons que la situation s'améliore encore et que le port du masque finnisse par être exceptionnel."

Depuis le 4 mai 2020, le port d'un masque buccal était obligatoire dans les hôpitaux, quel que soit le service.