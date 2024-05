Une amende de 100 millions de dollars contre JPMorgan Chase pour manque de contrôle

La banque américaine a également accepté d'engager un consultant indépendant. Celui-ci sera chargé d'examiner la structure de la banque et de remédier aux éventuelles failles qui apparaîtraient.

En mars, JPMorgan Chase avait déjà été condamnée à une amende de près de 350 millions de dollars par la Réserve fédérale (Fed), la banque centrale américaine, et par l'Office of the Comptroller of the Currency, un organisme chargé de réguler et de surveiller les banques nationales aux États-Unis.

La CFTC et le régulateur des marchés financiers, la Securities and Exchange Commission (SEC), avaient par ailleurs déjà infligé une amende de 200 millions de dollars à la maison de courtage de JPMorgan en 2021.