Une campagne pour sensibiliser à l'importance de signaler les effets des médicaments

Le thème de cette année est "qui peut notifier", pour rappeler que tout patient, médecin, pharmacien ou autre professionnel de santé qui notifie contribue ainsi à l'utilisation sûre des médicaments. "Un plus grand nombre de notifications d'un effet indésirable suspecté signifie que les problèmes sont détectés plus rapidement et que des mesures peuvent être prises plus rapidement", encourage Hugues Malonne, administrateur général de l'AFMPS.

L'an dernier, l'agence a reçu plus de 6.000 notifications d'effets indésirables suspectés, dont la grande majorité provenait directement des patients. "Mais nous sommes conscients qu'il y a un sous-rapportage", note l'AFMPS.