Une proportion stable de Belges connaissant des soucis financiers

"Si les chiffres régionaux suivent plus ou moins les mêmes tendances, on remarque une différence de niveau entre la Flandre d'une part et la Wallonie et la Région de Bruxelles-Capitale d'autre part. Ainsi, 34% des personnes interrogées en Flandre ont indiqué avoir des difficultés à joindre les deux bouts lors du troisième trimestre, contre près de 49% des Wallons et des Bruxellois", constate l'office de statistique.

Les catégories sociales laissent aussi apparaître certaines disparités puisque parmi les chômeurs et les personnes en incapacité de travail, 74% disent éprouver des difficultés au troisième trimestre (contre 71% au troisième trimestre), pour environ 31% des travailleurs (stable). Les personnes à faible revenu étaient également plus nombreuses à connaître des fins de mois compliquées, passant de 58,5% au deuxième trimestre à 66,5% au troisième trimestre.