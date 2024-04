USA: la confiance des consommateurs en avril au plus bas depuis juillet 2022

La confiance des consommateurs aux Etats-Unis est tombée en avril à son plus bas niveau depuis juillet 2022, ceux-ci, préoccupés par les prix toujours élevés, se montrant plus pessimistes quant aux conditions économiques, d'emploi, et sur l'évolution de leurs revenus.

"Les consommateurs étant devenus moins positifs quant à la situation actuelle du marché du travail et plus préoccupés par les futures conditions d'activité, la disponibilité des emplois et les revenus", a commenté Dana Peterson, cheffe économiste du Conference Board, citée dans le communiqué.

Néanmoins, ajoute-t-elle, "l'optimisme quant à la situation actuelle continue de largement compenser les inquiétudes quant à l'avenir".

Et, alors que l'inflation est repartie à la hausse depuis le début de l'année, "les niveaux de prix élevés, en particulier pour l'alimentation et l'essence, dominaient les préoccupations des consommateurs, la politique et les conflits mondiaux venant en deuxième position", souligne encore Dana Peterson.