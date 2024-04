Vers une augmentation du chômage à cause de l'IA? Tout dépend du secteur, reconnaît une experte

"Pour l'économie belge, il n'y a pas d'impact. Il va falloir encore attendre plusieurs années. On doit d'abord voir un boum dans l'investissement de l'intelligence artificielle avant de voir un impact sur la croissance économique, la productivité", estime Charlotte de Montpellier, économiste chez ING.

Des craintes pour l'emploi ?

Les Belges qui ne seront pas touchés évoluent typiquement dans des milieux artistiques comme la danse. Une hausse significative du chômage en Belgique est peu probable, étant donné le contexte de pénurie de travailleurs et de vieillissement de la population.

Selon ING, il faudra encore attendre quelques années pour enregistrer un gain de productivité perceptible au niveau de la Belgique. L'augmentation sera faible et devrait se situer entre 0.1 et 0.5 point de pourcentage. "Les gains totaux seront positifs, significatifs, mais plus faibles que ce que disent certaines études un peu trop optimistes", reconnaît Charlotte de Montpellier, économiste chez ING.