Vous allez hériter sans savoir s'il y a des dettes: pouvez-vous refuser cette succession?

Ce vendredi matin, on va parler héritage avec la question de plusieurs auditeurs qui vont ou ont hérité d’un parent, grand-parent, oncle, tante, etc. Certains ne savent pas exactement ce que leur réserve cet héritage. Peuvent-ils refuser leur succession ? La réponse est "oui". En 2022, plus de 51.000 Belges ont renoncé à leur héritage devant le notaire. Ils sont de plus en plus nombreux, d’année en année.

Quand vous vous retrouvez dans cette situation, trois options s'offrent à vous: