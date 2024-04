25 ans de prison requis contre Gaëtan Legros et 20 ans contre Alix Verbruggen

L'avocat général Vandermeiren a requis mercredi devant la cour d'assises de Namur 25 ans de prison à l'encontre de Gaëtan Legros et 20 ans de prison à l'encontre d'Alix Verbruggen.

Les deux accusés ont été reconnus coupables mardi soir de l'assassinat de Nico Becker et de l'incendie de son véhicule.

L'avocat général poursuit : "Depuis le début de la procédure, je ne vois pas d'émotion dans leur chef. Ils relatent les faits comme s'ils étaient d'une banalité affligeante. Leur attitude après la scène létale est également interpellante : ils ont brûlé le corps, se sont débarrassés de leurs vêtements, ont été boire un verre avec des amies et ont été au restaurant, 'pour décompresser'. Legros a même déclaré qu'il s'était brûlé les avant-bras et les sourcils pour allumer un barbecue. Ils ont rigolé de cela. Ils ont ensuite poursuivi leur vie comme si de rien n'était. Verbruggen se disait tracassé après les faits, qu'ont-ils fait ? Ils ont mis une arme, chargée, dans sa chambre. Ils venaient de prendre une vie et étaient prêts à recommencer."

L'avocat général a requis 25 ans de réclusion à l'encontre de Gaëtan Legros et 20 ans à l'encontre d'Alix Verbruggen. Si les jurés devaient leur reconnaître des circonstances atténuantes, Thibaut Vandermeiren demande aux jurés de ne pas descendre en dessous de 20 ans pour le premier et 15 ans pour le second.