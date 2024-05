"Je me suis comporté comme un gros porc": un étudiant viole deux amies dans son kot et s'excuse... par SMS

Les allégations font état de pénétrations digitales alors que les victimes étaient endormies. Confronté aux accusations, le prévenu a répondu par des excuses, exprimant un profond regret : "Je ne sais pas ce qui m’a pris. Je me suis comporté comme un gros porc et je ne recommencerai plus jamais", a-t-il avoué dans un échange de SMS avec la première victime.

L'avocat de la défense a tenté de présenter un portrait différent de son client, affirmant qu'il avait changé et n'était pas le prédateur sexuel décrit par l'accusation. "Les faits se sont produits alors qu’ils étaient ivres, mais depuis lors, il ne boit plus et ne sort plus. Il a probablement pensé que la fille lui donnait le feu vert parce qu’elle était dans son lit", a plaidé l'avocat.