4 mois après le meurtre de sa femme, le baron Ullens, 88 ans, serait en couple avec Manuela

Le 29 mars dernier, la baronne Myriam Ullens était assassinée par son beau-fils. Un drame familial qui avait fait énormément de bruits en Belgique. Aujourd'hui, il semble que le baron Ullens ait réussi à tourner la page. La preuve ? Selon le journal "Het Laatste Nieuws", l'homme aurait en effet retrouvé l'amour. D'après le journal flamand, il s'agirait d'une certaine Manuela.

"Le baron est conscient que la situation a évolué rapidement, et que cela peut sembler étrange aux yeux du grand public. Mais il sait aussi qu'il n'a plus 20 ans et qu'il n'a plus toute sa vie devant lui. (...) Cela n'enlève rien à l'immense chagrin qu'il éprouve toujours suite à la mort de Mimi", précise HLN. Le couple aurait notamment été aperçu sur le yacht de luxe du baron, voguant en mer Égée, avec plusieurs amis.

À lire aussi Meurtre de la baronne Ullens: la détention préventive de Nicolas Ullens prolongée

Pour rappel, Nicolas Ullens, le meurtrier de Myriam Ullens, est toujours en détention préventive.