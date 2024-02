Abdellatif Belarbi reconnu coupable du meurtre d'Alban Demora

L'enquête a révélé qu'Abdellatif Belarbi vendait de la cocaïne dans son salon de coiffure. Alban Demora, quant à lui, était connu comme consommateur et vendeur de cannabis. Toutefois, les raisons de leur altercation ce soir-là ne sont pas claires. Il est possible que Demora se soit arrêté pour acheter un gramme de cocaïne, mais un conflit au sujet d'une tierce personne (Jennifer D.) n'est pas non plus totalement exclu.

L'accusé plaidait la légitime défense.