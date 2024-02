Accident spectaculaire à Flémalle: le procès du footballeur Sofian Kiyine s'ouvre au tribunal de police de Liège

Le tribunal de police de Liège entame l'examen du dossier concernant Sofian Kiyine, le joueur de football d'Oud-Heverlee Louvain qui avait percuté à pleine vitesse un rond-point quai Jules Destrée à Flémalle avant de terminer sa course dans le hall omnisports non loin, le 30 mars 2023.

La plaidoirie pourrait durer une heure. L'avocat de Sofian Kiyin va invoquer le cas fortuit, c'est-à-dire le cas de force majeure. Le footballeur d'Oud-Heverlee Louvain avait expliqué aux enquêteurs à l'époque ne se souvenir de rien et avoir été victime d'un malaise au volant de sa Mercedes.

L'accident s'était produit le 30 mars 2023 à Flémalle. Sofian Kiyin, seul à bord de la voiture, avait percuté à pleine vitesse un rond-point avant de s'envoler sur plusieurs dizaines de mètres et de terminer sa course dans un hall omnisports. Les images avaient d'ailleurs fait le tour du monde. Blessé, le footballeur avait dû être désincarcéré et transporté à l'hôpital.