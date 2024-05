Début du procès contre l'assassinat de Mbaye Wade, tué de 15 coups de couteau à Liège: l'accusé Jérémy Davin n'acceptait pas son homosexualité

La cour d'assises de Liège a entamé ce matin le procès contre l'assassinat de Mbaye Wade en 2020, avec circonstance aggravante de racisme ou d'homophobie. Jeremy Davin et Louis Bouton sont les deux suspetcs dans cette affaire.

L'acte d'accusation révèle que Jérémy Davin, principal suspect dans cette affaire, n'acceptait pas son homosexualité et qu'il porte des tatouages qui peuvent être assimilés à des symboles nazis. Notre journaliste Dominique Demoulin, spécialiste justice, était sur place pour le RTL info 13h. Elle décrit un accusé qui a totalement changé par rapport à 2020: "Vous ne verrez pas le visage de Jeremy d’avant, il souhaite rester caché mais je peux vous assurer qu’il n’a plus du tout la même apparence qu’en 2020 sur les photos qu’il postait sur Facebook", explique-t-elle.

La cour d'assises de Liège a entamé mardi matin le procès de Jérémy Davin et Louis Bouton, tous deux accusés d'avoir commis l'assassinat, avec la circonstance aggravante de racisme ou d'homophobie, de Mbaye Wade, 43 ans au moment des faits.

La victime Mbaye Wade est alors découverte inerte le matin du 18 septembre 2020 par son compagnon. Il avait été atteint de 15 coups de couteau, dont certains dans le cœur et le foie.

Elle détaille: "Aujourd’hui, il porte des lunettes ce qui lui donne un air sérieux. Il a enlevé le piercing qui lui traversait le nez, et a coupé sa barbe soigneusement. Il a aussi surtout laissé pousser ses cheveux, des cheveux noirs qui cachent un tatouage gênant, un tatouage SS... Ce n’est pas une référence nazie a-t-il dit, ce serait une référence hindoue, et puis c’est un moyen de se protéger des homosexuels, dit-il également".

Jérémy Davin, un Ansois âgé de 28 ans, et Louis Bouton, un Namurois âgé de 23 ans, sont tous deux accusés de l'assassinat de Mbaye Wade, avec la circonstance aggravante de racisme ou d'homophobie. L'enquête avait permis de confondre les deux suspects grâce aux caméras de surveillance de l'immeuble occupé par Mbaye Wade et son compagnon Pascal Rodeyns. Elles avaient montré l'arrivée de Jérémy Davin le soir des faits, puis celle de Louis Bouton et leur fuite après les faits.

Alors pourquoi ce déferlement de violence? Est-il motivé par l’origine ethnique de la victime ou bien par son orientation sexuelle? Le jury va devoir répondre à ces questions. Cet après-midi, Jeremy Davin sera entendu pour la première fois. Son avocate, Laura Pinilla, a déclaré: "Il a hâte, ça fait très longtemps qu’il attend, ça fait 4 ans. Il a entendu beaucoup de choses très dures dans la presse, donc il a hâte de pouvoir s’exprimer et donner sa version des faits".

Jérémy Davin avait indiqué qu'il s'était rendu chez Mbaye Wade dans le cadre d'une vengeance. Quelques semaines avant les faits, il avait entretenu des relations sexuelles initialement consenties avec Mbaye Wade. Mais il avait affirmé avoir tenté de le repousser, sans succès, pour finalement refuser cette relation.

Le jour des faits, son idée aurait été d'humilier Mbaye Wade en lui plaçant le couteau sous la gorge et lui faire ressentir le même degré d'impuissance et de vulnérabilité. Mais Mbaye Wade s'était révolté et Jérémy Davin lui avait porté des coups de couteau.

Le profil de la victime, Mbaye Wade, tuée de 15 coups de couteau

Mbaye Wade était âgé de 43 ans au moment de son décès. Il était originaire de la région de Touba, au Sénégal, où vit encore sa famille composée de sa mère et de ses nombreux frères et sœurs. Son père était docker au Sénégal, où il est décédé jeune. Ce qui a contraint Mbaye Wade à abandonner ses études à l'âge de 17 ans et de devenir docker, puis à travailler dans le tourisme. Il était le principal soutien financier de sa famille jusqu'à sa mort.

En 2008, il fuit le Sénégal à cause des conditions de vie dans le pays, notamment parce que les homosexuels y sont persécutés. A son arrivée en Belgique, il rencontre Pascal Rodeyns, son compagnon, chez un couple d'amis. Le couple s'installe à Liège et conclut un contrat de cohabitation légale. Mbaye Wade était parfaitement intégré à la vie européenne et liégeoise. Il occupait les fonctions d'huissier au service du protocole de la Province de Liège.