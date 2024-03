Acquitté de faits de viols sur deux fillettes

Le tribunal correctionnel de Liège a acquitté vendredi un habitant de Comblain-Fairon suspecté d'avoir commis des faits de viols et d'atteintes à l'intégrité sexuelle sur deux fillettes âgées de 4 et 6 ans. Le prévenu a été acquitté en raison d'un manque d'éléments pour soutenir les accusations portées contre lui.

Les faits avaient été dénoncés en 2018. Une première fillette, âgée de 4 ans au moment des faits, avait révélé que son oncle avait commis sur elle des actes qualifiés de viols et d'atteintes à l'intégrité sexuelle alors qu'elle séjournait chez lui.

Le prévenu avait l'habitude d'être proche des enfants. Il aimait plus particulièrement être au contact de fillettes. L'enquête et une perquisition réalisée chez lui avaient mis en évidence son fétichisme pour les pieds et ceux des jeunes filles. Une seconde fillette avait aussi révélé avoir subi des faits d'atteintes à l'intégrité sexuelle lorsqu'elle avait pris un bain avec le prévenu.