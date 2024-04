La défense du présumé "blanchisseur" d'un trafic de drogue estime le dossier incomplet

Me Cédric Vergauwen et Me Christophe Van Der Beesen ont plaidé, vendredi devant le tribunal correctionnel de Bruxelles, le principe du non bis in idem pour leur client, Arben I., prévenu pour avoir aidé à blanchir d'énormes sommes d'argent issues d'un trafic de cocaïne. Les deux pénalistes estiment que les principaux indices de culpabilité avancés par la procureure proviennent d'un dossier italien "qui n'a débouché sur rien". Quarante personnes sont prévenues dans ce dossier, appelé Black Eagle, relatif à un trafic de drogue à échelle internationale.