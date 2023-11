Affaire Ouassim et Sabrina : l'acquittement requis pour les policiers

Pour le procureur, l'unique responsable de l'accident est Ouassim, qui a pris des risques pour fuir le contrôle, et ce malgré le fait qu'il n'était pas seul, sa fiancée étant passagère. Du reste, le magistrat a relevé que le choix d'une patrouille de police d'user de la force, en l'occurrence entamer une course-poursuite, doit être raisonnable et proportionné à l'objectif poursuivi. Et pour lui, dans le présent cas, les policiers n'ont pas outrepassé ce principe, la course n'ayant pas duré plus de trois minutes avant l'accident.

Par contre, pour les avocats de la partie civile, qui représentent les familles d'Ouassim et de Sabrina, cette course était bien disproportionnée et donc injustifiée. Ils ont avancé que les policiers avaient pu relever la plaque d'immatriculation de la moto et ainsi obtenir l'identité de son propriétaire, Ouassim. Ils auraient donc pu le verbaliser par la suite pour les infractions observées, à savoir une vitesse excessive, un clignotant oublié à un virage et le non-port de chaussures réglementaires.