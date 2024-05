Un bâtiment de Jette victime d'un engin explosif

"La police de Bruxelles-Ouest (Jette/Ganshoren/Koekelberg/Berchem-Sainte-Agathe/Molenbeek-Saint-Jean) a été appelée pour une explosion dans la rue Eugène Toussaint vers 01h30 ce lundi", a expliqué Stefan Vandevelde, porte-parole du parquet. "Sur place, ils ont constaté que la porte d'entrée d'une résidence avait été complètement détruite. Les services d'urgence ont été appelés et le bâtiment a été évacué. Il n'y a pas eu de blessés".

La police a établi un périmètre de sécurité et le Service d'enlèvement et de destruction d'engins explosifs (Sedee), s'est rendu sur place, a précisé le parquet. "Le substitut de garde a ordonné les premiers actes d'enquête, dont l'audition des témoins, l'analyse des caméras de surveillance et les constatations par le laboratoire de police technique et scientifique. L'enquête est en cours et nous ne ferons pas d'autres commentaires, a-t-il ajouté.