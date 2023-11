Alerte à la bombe au collège Sacré-Cœur de Charleroi: fin du dispositif de sécurité

Plusieurs dizaines d'élèves de l'établissement scolaire carolo ont été évacués lundi matin avant le début des cours à la suite d'une alerte à la bombe sur place. "La direction de l'établissement a reçu un mail de menace d'explosion. Les autorités ont été immédiatement informées de la situation et un dispositif de sécurité a été mis en place autour du bâtiment", a précisé la zone de police de Charleroi lundi après-midi. L'ensemble des élèves de l'établissement scolaire a été évacué vers d'autres établissements avant de regagner leur domicile avec leurs parents.

Deux chiens renifleurs ont été fournis par la police fédérale pour investiguer les lieux. "Tout a été fouillé et aucun explosif n'a été découvert sur place." Une enquête a été ouverte par la police locale pour identifier l'auteur de l'alerte à la bombe. "Ce type de menaces peut conduire à une peine de prison et à un important dédommagement sur le plan civil, rien que pour le déploiement du personnel et du matériel sur les lieux", a conclu David Quinaux, porte-parole de la zone de police.