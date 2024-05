Mort de Laura, disparition de Marc, à Tenerife: le mari pourrait-il être impliqué dans le meurtre de sa femme? "Plausible", selon un expert

Interrogé par nos confrères de HLN, José Masschelin, journaliste spécialisé dans les affaires criminelles, estime qu'il est fort probable que le mari soit impliqué dans la mort mystérieuse de Laura. "Dix-neuf jours sans le moindre indice, c’est long", estime-t-il. "Il me semble très plausible que le mari, c’est-à-dire Marc, soit l’auteur du crime. Qu’il ait tué sa femme Laura et qu’il se soit ensuite suicidé ou qu’il ait voulu se suicider, mais qu’il n’ait pas eu le courage de le faire à la dernière minute".

Fin avril, Marc Olbrechts et Laura Trappeniers, un couple de Belges disparaissent à Tenerife, là où ils vivent depuis plusieurs années maintenant. Quelques jours plus tard, le corps de Laura, 66 ans, est découvert par des pêcheurs dans l'océan. Marc, lui, reste introuvable.

Si tel était le cas, José Masschelin estime cependant que Marc n'aurait pas fait cela dans le but de refaire sa vie. "Cela me semble très peu probable. L’homme a 71 ans : je connais peu de septuagénaires qui se découvrent une nouvelle flamme et qui tueraient leur propre épouse pour convoler", dit-il.

D'autres scénarios sont évidemment possibles, explique ce spécialiste. Il n'exclut pas non plus le fait que Marc puisse avoir été tué lui aussi.