Ali El Haddad Asufi était quelqu'un avec qui "on rigolait" beaucoup, selon un ex-collègue

"J'ai rencontré Ali quand on a travaillé ensemble dans une société de catering à l'aéroport de Zaventem", a expliqué celui qui est désormais dispatcheur pour une société de taxis. "On s'entendait bien, il n'y avait jamais de problème avec lui. Je me souviens de beaucoup d'humour, c'était quelqu'un avec qui on rigolait énormément."

Le jour des attentats, les deux hommes ont échangé plusieurs messages vocaux. "Cela faisait environ six mois qu'on ne travaillait plus ensemble, (...) mais on a gardé des contacts sur WhatsApp. Ce jour-là, on a communiqué juste avant les explosions."