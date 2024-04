Annie De Poortere a disparu en 1994: des restes humains découverts "un peu par hasard" en Flandre pourraient être les siens

Ce sont les voisins qui, en réalisant des travaux, ont découvert une partie des ossements. "C'était un peu par hasard. Et parfois le hasard nous aide dans notre métier. Ce n'est pas la première fois. Je me souviens d'un cas où nous cherchions un corps qui a été retrouvé dans un champ de maïs juste après le passage de l'agriculteur", se souvient Alain Remue, le responsable de la cellule des personnes disparues de la police fédérale.

En 1999, 5 ans après la disparition d'Annie, son fils et son ex-compagnon s'étaient exprimés sur une chaîne flamande. "Je suis sûr et certain que si elle était toujours en vie, elle aurait cherché à me contacter", disait-il à l'époque.

La famille a bien évidemment été informée. "Après autant d'années, pour les proches, on a une partie de réponse, pas encore complète, c'est vrai. Mais c'est important de savoir plutôt que de rester dans l'incertitude", répond Alain Remue.