Après la tragique perquisition de Lodelinsart, la question des équipements est débattue au sein de la police

La police essaie de tirer les bons enseignements après la tragique perquisition de Lodelinsart qui a causé la mort d'un policier des unités spéciales et les blessures de deux autres membres du groupe. La question des équipements des policiers au moment de la perquisition est débattue au sein de la police.

Avant chaque intervention, les équipes des unités spéciales évaluent les risques et optent pour un certain type d'équipement en fonction de l'intervention. D'après une source proche de l'enquête, les policiers étaient équipés de gilets pare-balles de classe 3, d'un bouclier balistique et d'un casque balistique. À priori, c'est l'équipement le plus cohérent pour ces interventions.