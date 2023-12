Arrestation de plusieurs dealers présumés à Mouscron

Suite à des perquisitions menées à Mouscron et Menin, trois individus soupçonnés de trafic de stupéfiants ont été placés sous mandat d'arrêt, a-t-on appris mardi soir auprès du parquet de Tournai. Une quatrième personne a été inculpée mais laissée en liberté.

Au terme d'une enquête initiée en juin 2023, les policiers du SER (Service d'enquêtes et de recherches) mouscronnois ont mené le 23 novembre dernier trois perquisitions dans des habitations situées à Mouscron et à Rekkem, dans l'entité de Menin. Sept individus, quatre Belges et trois Français, ont été interpellés par les forces de l'ordre.

Durant les perquisitions, les policiers mouscronnois ont saisi 4.335 euros, des produits stupéfiants (110 grammes de cannabis et 15 grammes de cocaïne) ainsi que du matériel de conditionnement. Les enquêteurs ont également saisi une console de jeu, dix téléphones portables, une tablette et deux véhicules.