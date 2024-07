Accident mortel sur la N4: suite au drame, Fanny, la maman, prend une décision forte dans l'intérêt de ses deux enfants

Il y a presque une semaine, un terrible accident sur la N4 à hauteur de Somme-Leuze a bouleversé plusieurs vies. Une voiture, transportant un père et ses trois enfants, a percuté l'arrière d'un tracteur agricole chargé de ballots de paille. Le père et l'un de ses fils ont tragiquement perdu la vie, tandis que les deux plus jeunes enfants ont été grièvement blessés.

Une cagnotte pour soutenir la maman

Selon les premiers éléments de l'enquête, le conducteur aurait été surpris par la faible vitesse du tracteur sur la côte entre Sinsin et Hogne, rendant l'impact inévitable malgré la signalisation indiquant la présence possible d'engins agricoles. L'agriculteur, originaire de Marche-en-Famenne, n'a pas été blessé mais reste profondément choqué par l'incident. "Il est sous le choc, il s'est senti impuissant car il n'a pu rien faire pour les aider", a déclaré Valérie Lecomte, la bourgmestre de la commune.