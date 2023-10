Attaque terroriste à Bruxelles: "On pensait que les menaces se dirigeraient contre les intérêts juifs, pas contre les Suédois"

L'homme neutralisé ce mardi à Schaerbeek est bien l'auteur de l'attaque terroriste perpétrée ce lundi soir dans le centre de Bruxelles, selon nos informations. Il est sérieusement touché au thorax. Son décès n'est pas confirmé. Il est en route vers les cliniques universitaires Saint-Luc.

Pouvait s’attendre à une attaque visant des Suédois ? "Il n’y avait pas d’indication par rapport à une attaque visant les Suédois", indique notre journaliste Dominique Demoulin. "Vendredi, le commissaire général de la police fédérale me disait qu’il n’y avait pas de menace précise à ce stade et qu’ils étaient très attentifs car le climat international incitait à penser qu’il pouvait y avoir de nouvelles attaques terroristes. Intuitivement, on pensait que les menaces se dirigeraient contre les intérêts juifs, les synagogues, contre le quartier juif d’Anvers, mais du tout contre des intérêts suédois. Personne ne l’a vu venir. Est-ce que cet homme a préparé son acte de longue date ? Avait-il coché la date du match entre la Belgique et la Suéde ?"