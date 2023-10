Attentat de Bruxelles: voici ce qu'il s'est passé quand Abdesalem Lassoued a été repéré par des policiers lundi soir

Le terroriste de la place Sainctelette lundi soir aurait-il pu être arrêté plus tôt? Des policiers l'ont croisé dans son quartier quelques minutes après l'attentat, et ce n'est que le lendemain matin qu'il a été neutralisé. Que s'est-il passé pendant une soirée et une nuit de cavale et de traque?

A 19h15, le terroriste est arrivé au niveau du boulevard d'Ypres sur son scooter et il a pris en chasse sa deuxième victime. Rapidement, les policiers sont arrivés sur les lieux et ont tenté de sauver la vie d'un supporter suédois. Ce dernier a succombé à ses blessures.

A 19h10, lundi soir, sur les images, on voit que l'homme débale son arme. Il était alors au niveau du boulevard Neuvième de Ligne. Quelques minutes plus tard, au même endroit, à 19h14, le suspect a pointé son arme vers un taxi. Il a tiré une première fois et le véhicule a redémarré. L'assaillant est resté sur place et deux coups de feu ont été entendus.

A 20h47, à 500 mètres de son domicile, rue Georges Garnir, on voit dans une vidéo un homme en t-shirt. Il pourrait s'agir du suspect recherché. Une certitude: il était durant toute la nuit dans le quartier et il y est resté jusqu'au lendemain matin.

Sept minutes plus tard, l'auteur de la fusillade a été filmé boulevard d'Ypres. A 19h35, il a réalisé une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, et a revendiqué son acte. Il était alors sur le trottoir au niveau du boulevard du Midi, sans son casque mais toujours avec sa veste orange.

A 7h37, le mardi matin, un témoin a prévenu la police et a dit avoir vu l'homme dans un café. 12 minutes plus tard, il a été neutralisé sur place. Il est décédé après plus arrêts cardiaques à 9h38 à l'hôpital Saint-Luc.

Que s'est-il passé quand Abdesalem Lassoued a été repéré par des policiers? Notre journaliste Dominique Demoulin explique que vers 20h30, "deux policiers se sont rendus au domicile du suspect. Ce dernier a enregistré sa vidéo de revendication et l'a mis sur les réseaux. Il a été identifié et sa résidence a été localisée. Il s'agit d'un immeuble à appartements. Lorsque les policiers étaient à proximité, un homme est sorti de l'immeuble mais les policiers ne l'ont pas identifié formellement. Abdesalem Lassoued a remarqué qu'il était surveillé. Il a abandonné un sac et il s'est encouru. Dans ce sac, on a retrouvé son téléphone. Abdesalem Lassoued a fui et les policiers ne sont pas parvenus à le retrouver à cet instant. Les policiers ne pouvaient pas tirer sans identification précise. Ils ont appelé les unités spéciales qui vont arriver sur place plus tard. Elles vont sécuriser le quartier, mais Abdesalem Lassoued n'était pas revenu dans l'appartement."