Un homme perd la vie sur un passage à niveau à Dampremy: l'incident n'est pas en lien avec les intempéries

Le problème a été rapidement résolu. Et c'est seulement plus tard qu'une voiture a pénétré sur les rails et a attendu qu'un train arrive. Selon Infrabel, il semblerait que ce soit un geste de désespoir. L'automobiliste aurait accéléré alors que les feux étaient au rouge. "Nous avons visionné les images techniques et Infrabel privilégie la thèse du suicide", conclut le porte-parole du gestionnaire d'infrastructure ferroviaire belge.

Trafic ferroviaire toujours interrompu entre Fleurus et Charleroi

Le trafic ferroviaire est à l'arrêt ce dimanche matin entre les gares de Fleurus et Charleroi-Central suite à cet accident mortel. Les perturbations pourraient durer toute la journée. Des navettes de bus ont été mises en place.