"Aujourd'hui s'ouvre une étape importante", selon Me Nathalie Colette-Basecqz

Les avocats ont petit à petit gagné le bâtiment Justitia à Haren, mardi après-midi, pour venir écouter le verdict de la cour d'assises relatif à la culpabilité des dix accusés au procès des attentats du 22 mars 2016 à Bruxelles et Zaventem. Pour Me Nathalie Colette-Basecqz, l'une des pénalistes de l'association de victimes Life4Brussels, ce mardi constitue une "étape importante" parce que la vérité judiciaire sera "enfin" dite.

"C'est une étape importante parce qu'on va connaître les raisons pour lesquelles les accusés sont reconnus coupables ou innocents. C'est d'autant plus une étape importante pour nous et les victimes que nous représentons parce que nous n'aurons ensuite plus voix au chapitre dans le débat sur les peines. Ce besoin de vérité judiciaire est très important pour" les parties civiles, a réagi Me Colette-Basecqz à son arrivée au Justitia.

"Nous avons eu la chance pour ce procès hors normes, ce procès du siècle, d'avoir de très bons magistrats, notamment une présidente qui a mené ce procès de main de maître. Ça a été très apprécié par les victimes", a-t-elle ajouté.