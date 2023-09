À Bruxelles, une mère condamnée pour avoir nourri son enfant uniquement avec du lait maternel... pendant deux ans: le bébé s'en est sorti de justesse

Une maman vient d'être condamnée à de la prison par la Cour d'appel de Bruxelles. La raison ? Elle a nourri son enfant exclusivement de lait maternel... pendant plus de deux ans, comme le rapportent nos confrères de La Libre.

Le papa de l'enfant vit aux Etats-Unis. Quand en 2018, la famille rend visite aux grands-parents, qui habitent Bruxelles, le grand-père remarque directement que la santé de l'enfant n'est pas bonne. Et pour cause : la maman le nourrissait uniquement de lait maternel, depuis sa naissance. Emmené à l'hôpital rapidement en état critique, l'enfant pesait moins qu'un enfant de six mois et n'avait jamais été vacciné.